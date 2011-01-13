Южная Корея запретила северокорейский Интернет

Власти Южной Кореи в четверг объявили, что по их распоряжению все местные интернет-провайдеры заблокировали доступ с территории страны ко всем немногочисленным сайтам, работающим в северокорейском домене .kp.

Согласно официальной информации, северокорейские сайты содержат «незаконную информацию», которая подпадает под действие законов о национальной безопасности, а также о запрете коммунистической пропаганды, передает «Зеркало недели».

Официальное требование о блокировке северокорейского домена сегодня опубликовала Южнокорейская Комиссия по коммуникационным стандартам. Примечательно, что блокировка следует спустя менее суток, после того, как Пхеньян объявил о проведении большого обновления среди своих официальных сайтов и усилил национальную и международную пропагандистскую составляющую.

В начале недели появилась также информация о том, что аккаунты в Twitter и YouTube, принадлежащие северокорейскому правительству, были взломаны в минувший уик-энд и использованы для написания критических сообщений о нынешнем северокорейском режиме и насмешек в адрес корейского лидера Кем Чен Ира и его сына и будущего преемника власти Ким Чен Ына.