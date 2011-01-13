Тимошенко: Януковичу роль Бандеры не постичь

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что Президент Виктор Янукович не способен постичь настоящую роль Степана Бандеры в истории Украины.

Как сообщает сайт Тимошенко, по ее словам, «сегодня Президент Украины хочет репрессировать не только действующих политиков, но также и настоящих героев Украины».

Тимошенко выразила сожаление, что Янукович «пытается через суды и через свои указания кого-то делать или не делать героями».

Ранее на сайте Президента появилось сообщение, что вступило в силу решение Донецкого окружного админсуда, который отменил указ о присвоении Бандере звания «Герой Украины». Также этот указ исчез с сайта Президента.