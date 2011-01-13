Давосский форум ввел гендерные квоты для партнеров

Всемирный экономический форум, ежегодно проходящий в Давосе (Швейцария), установил гендерные квоты для стратегических партнеров форума.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Согласно новым правилам для стратегических партнеров форума (примерно сотня компаний, включая такие гиганты как Barclays, Goldman Sachs и Deutsche Bank) в каждую группу из пяти высокопоставленных делегатов должна входить минимум одна женщина.

Предполагается, что в 2011 году примерно из 2500 участников форума 500 будут представителями стратегических партнеров.

По словам Саадии Захиди, которая возглавляет программу гендерного паритета Давосского форума, в 2001—2005 годах женщины составляли 9-15% делегатов, а в 2010 году этот показатель достиг рекордных 17%. Однако, по ее мнению, эти цифры могут быть заметно выше.

По данным ВЭФ, женщины составляют менее 3% руководителей 500 крупнейших компаний мира и лишь немного больше 15% высших государственных должностей.