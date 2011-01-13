ГПУ Матиос не преследует - Генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявляет, что ведомство не поручало преследовать писательницу Марию Матиос.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, об этом Пшонка заявил в своем интервью.

«В ведомстве никакие проверки по этому вопросу не проводились и поручений относительно преследования писательницы Марии Матиос не давалось. Прокуратура действует в рамках закона и четко придерживается принципов верховенства права», - сказал Генпрокурор.

В Отделе связей со СМИ ведомства отметили, что «в правоохранительные органы поступило обращение председателя Совета организации ветеранов Украины народного депутата Петра Цибенко, в котором речь шла о якобы «оскорбительном сравнении» писательницей обелиска на могиле Неизвестного солдата Мемориального комплекса в Парке вечной славы.

«Указанная ситуация должна регулироваться исключительно гражданско-правовыми отношениями, что в ближайшее время подтвердится ответом правоохранительных органов», - отметили в Генпрокуратуре

Напомним, Матиос обратилась с открытым письмом к Генеральному прокурору Пшонке и министру внутренних дел Анатолию Могилеву с просьбой объяснить, по каким причинам и основаниям ее разыскивают правоохранительные органы.