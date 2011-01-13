ЕС и Азербайджан подписали соглашение о создании «Южного потока»

Евросоюз и Азербайджан подписали стратегическое соглашение по поставкам в объединенную Европу «существенных объемов природного газа», что, согласно заявлению представителей ЕС, является важным шагом в вопросе ограничения зависимости блока от сырьевых поставок из России (в настоящее время около 40% поставок природного газа в Европу приходятся на РФ). Документ был подписан в Баку президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Соответствующая информация содержится в материалах Еврокомиссии, сообщает РБК.

«Это большой прорыв. Этот новый маршрут поставок будет способствовать усилению безопасности европейских потребителей и бизнеса», - прокомментировал подписание Баррозу.

Согласно подписанному документу, Азербайджан обязуется поставлять в ЕС достаточное количество газа для создания так называемого «Южного потока» - маршрута, который свяжет богатый энергетическими ресурсами Каспийский регион с Европой в обход России.

Инфраструктура проекта будет возводиться совместными усилиями ЕС и Азербайджана.

Несколько проектов трубопроводов соревнуются за право войти в структуру «Южного потока». Ранее представители ЕС отдавали предпочтение «Набукко». Проект трубопровода длиной 3,3 тыс. км, соединяющего Баку и Австрию, с пропускной способностью 31 млрд куб. м газа ежегодно был предложен консорциумом во главе с немецкой RWE AG. Однако в последнее время Европа несколько смягчила свою позицию в отношении того, какому проекту отдать пальму первенства.