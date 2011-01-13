ЕС может упростить визовый режим для Беларуси

Европейский Союз может частично упростить визовый режим для граждан Беларуси и без подписания соотвествующего соглашения.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле.

«Я думаю, есть два процесса, два параллельных пути. Первый – соглашение об упрощении визового режима. Мы надеемся, что получим мандат от стран-членов на переговоры с белорусами, поскольку я вижу, что преимущества получат как раз граждане Беларуси. Однако это долгосрочная цель», - сказал еврокомиссар.

В то же время он отметил, что все больше и больше стран-членов Евросоюза выступают с предложениями относительно гармонизации политики консульств в Минске.

«Все больше и больше стран заявляют, что необходимо сделать больше, в частности, что касается Визового кодекса, для гармонизации политики наших консульств в Минске, чтобы обеспечить использование уже существующих возможностей для снижения стоимости виз и даже бесплатной выдачи виз отдельным группам белорусских граждан», - сказал Фюле.