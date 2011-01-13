КРУ в Крыму выявила нарушений на полмиллиарда гривен

В Крыму на предприятиях, в учреждениях и организациях в течение 2010 г. выявлены нарушения финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств на общую сумму 509,6 млн грн.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Контрольно-ревизионное управление в АРК.

Как отметили в пресс-службе ведомства, за данный период нарушения были установлены в 605-ти из 658-ми проверенных учреждений, организаций и предприятий.

При этом нецелевое, незаконное использование государственных и коммунальных ресурсов составило 68,1 млн грн, из которых возмещено и восстановлено 44,4 млн грн (65,2%).

Бюджетами всех уровней было недополучено финансовых ресурсов на сумму 20,2 млн грн.

Прочие нарушения финансовой дисциплины составили 421,3 млн грн, из которых устранены на общую сумму 294,3 млн грн. Были применены финансовые санкции в 219-ти случаях.