Суд запретил Табачнику закрывать заповедник

Окружной административный суд города Киева признал незаконными действия министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника в части закрытия природного заповедника Расточье во Львовской области, находящегося в подчинении министерства.

Киевский эколого-культурный центр и Экоправо-Киев обжаловали действия Табачника в суде и выиграли суд, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского эколого-культурного центра.

Таким образом, экологам удалось спасти от незаконного закрытия уникальный природный обьект-заповедник Расточье, где произростает 28 видов сосудистых растений и больше десятка видов животных, занесенных в Красную книгу Украины, говорится в сообщении.

На базе заповедника Расточье ЮНЕСКО планировало создать совместный польско-украинский резерват, «и если бы приказ Табачника о закрытии Расточья оставался бы в силе, резерват не был бы создан и мог начаться международный скандал», отметили в Киевском эколого-культурном центре.

Пресс-служба центра напоминает, что «это уже второй суд, который данные экологические организации выиграли у Табачника за последние полгода. До этого Киевский эколого-культурный центр и Экоправо-Киев выиграли у него суд по экологической этике».