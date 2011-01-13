МИД информации об убежище Данилишина не получал

Министерство иностранных дел пока не получало от официальных органов Чехии информацию о предоставлении политического убежища экс-министру экономики Богдану Данилишину.

Об этом рассказал директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин, передает «Украинская правда».

«Однако, сама возможность этого вызывает у внешнеполитического ведомства Украины серьезные недоумения, поскольку непонятно, как вообще можно говорить о якобы преследовании за политическую деятельность человека, которые собственно никогда политической деятельностью не занимался», - отметил Волошин.

Он пояснил, что Данилишин не состоял в какой-либо партии, не баллотировался в парламент или президенты, не организовывал митинги и даже ни разу публично не критиковал действующую власть после ее формирования в начале 2010 года.

«Таким образом, любой непредвзятый человек может увидеть, что в данной ситуации говорить о политической подоплеке интереса украинских правоохранительных органов к Данилишину как минимум странно», - подчеркнул Волошин.

Он также отметил, что странным является и то, что у МИД нет никакой информации о том, что сам Данилишин просил какое-либо иностранное государство о политическом убежище.

«За него это сделали депутаты от БЮТ, что является беспрецедентным случаем», - добавил представитель МИДа.