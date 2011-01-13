Данилишина шокировало решение Чехии предоставить ему убежище - адвокат

Решение Чехии предоставить ему политическое убежище было неожиданным для Богдана Данилишина. Об этом радио «Свобода» сообщила адвокат экс-министра экономики Украины Марина Махиткова.



«Думаю, он был очень удивлен, я бы не побоялась сказать, что он был в шоке. Конечно, это было относительно неожиданное решение. В первое мгновение, по-моему, он не понимал все последствия этого решения. Но через час-другой, когда мы с ним разговаривали, он был очень ради и счастлив. Он выразил большую благодарность как чешскому Министерству внутренних дел, так и Чехии за то, что его просьба была решена положительно », - заявила она.

Марина Махиткова говорит, что отныне Богдан Данилишин имеет те же права, что и граждане Чехии, за исключением политических прав.

Данилишин имеет право получить документ, предоставляющий ему право путешествовать, в том числе и за территорией Чешской Республикой, он имеет право работать в этом государстве, право на социальное и медицинское обслуживание. Он, согласно чешским законодательством, также имеет право просить о жилье и получить дотации на жительство.

Напомним, что решение о предоставлении Богдану Данилишину политического убежища 13 января 2011 года приняло Министерство внутренних дел Чехии. До сих пор Данилишин находился в тюрьме предварительного заключения в Праге. Городской суд еще должен решить вопрос об освобождении Данилишина из-под стражи.



Богдан Данилишин - экс-министр в правительстве Юлии Тимошенко - был задержан в Праге 18 октября прошлого года под посольством Украины полицией Чехии по просьбе Интерпола.



Богдана Данилишина обвиняют в Украине по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Представители оппозиции называют дело сфабрикованным и заявляют о политическом преследовании бывшего министра правительства Юлии Тимошенко.