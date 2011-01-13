Криминальная хроника, 13 января

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявляет, что ведомство не поручало преследовать писательницу Марию Матиос.

Апелляционный суд Киева вынес оправдательный вердикт в отношении активистки женского движения Femen Анны Деда, которая была задержана в декабре во время митинга около здания правительства, где девушка обнажила грудь.

Министерств иностранных дел Украины проверяет информацию относительно обстоятельств смерти в Италии иммигрантки украинского происхождения.

В Севастополе инспекторы ГАИ задержали водителя маршрутного такси, напавшего на пассажирку.

В Святошинском районе Киева обнаружили очередную взрывоопасную находку – на этот раз возле детской площадки по улице Туполева, 17-Б нашли ручную гранату Ф1.

В Крыму на предприятиях, в учреждениях и организациях в течение 2010 г. выявлены нарушения финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств на общую сумму 509,6 млн грн.

Североафриканская ячейка аль-Кайды взяла на себя ответственность за похищение двух французов в Нигере.

Прокуратура Кировоградской области в апелляционном порядке обжаловала решение суда первой инстанции в отношении 32-летнего бывшего первого заместителя начальника Голованевского райотдела УМВД области и 43-летнего внештатного егеря охотничьих угодий экс-народного депутата Виктора Лозинского.

По словам очевидцев, в столице Туниса полиция открыла огонь по демонстрантам.