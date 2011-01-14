В Луганской области освободили похищенных киевлян

Накануне нового года вШевченковскоерайуправления внутренних дел Киевас заявлением об исчезновении своей подруги обратилась 77-летняя жительница столицы.



Как сообщает МВД Украины, во время выезда по названному ею адресу следственно-оперативная группа вместе с коммунальщиками обнаружила в квартире мертвого 82-летнего хозяина квартиры, а его жена и сын бесследно исчезли. По предварительным выводам судебно-медицинского исследования, смерть пенсионера наступила в результате инсульта головного мозга.



Через некоторое время оперативники установили личности двух злоумышленников, один из которых является жителем Донецкой области, второй - Луганской. Оба граждане раньше имели проблемы с законом.



Задержанные объяснили, что в конце декабря прошлого года, находясь в квартире киевлян, применили насилие и сильнодействующие снотворные препараты, после чего похитили хозяйку и ее 61-летнего сына, оставив парализованного хозяина квартиры запертым в помещении. Злоумышленники рассчитывали незаконно присвоить имущество супругов столичных пенсионеров, а поэтому вывезли своих «пленников» на автомобиле в СтахановЛуганской области. Тамониудерживали пожилых людей под замком в частном доме, заставляя их употреблять алкоголь. При этомпохитители пытались заставить своих жертв оформить столичную недвижимость на одного из них.



Через два дна дня после своего похищения заложники были освобождены усилиями стахановских милиционеров. По факту похищения граждан возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за похищение граждан. Похитители задержаны, ведется следствие.