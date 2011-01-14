Сомалийские пираты попытались захватить круизный лайнер

Британский круизный лайнер Spirit of Adventure с 350 пассажирами, следовавший с Мадагаскара в Занзибар, подвергся атаке сомалийских пиратов, сообщает Газета.ru.

Точная дата нападения не уточняется, однако известно, что инцидент произошел в то время, когда все пассажиры собрались в ресторане на официальный ужин.

Как только экипаж заметил подозрительное судно, преследующее лайнер, все пассажиры были препровождены на нижнюю, закрытую, палубу и судно дало максимально возможный ход.

Это позволило лайнеру через 50 минут оторваться от преследователей.

Напомним, на борту захваченного 1 января нынешнего года сомалийскими пиратами судна Blida находятся шесть граждан Украины.