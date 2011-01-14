Еврокомиссар уверен, что Украина нуждается в прогрессе в сфере демократии

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле считает, что Украина остро нуждается в прогрессе в сфере демократии и прав человека. Об этом он заявил в Лондонском королевском институте иностранных дел «Chatham House».

Фюле отметил: «Вот, например, последние решения украинских правоохранительных органов создают впечатление избирательности, направленной на членов предыдущего правительства».

«В случае продолжения, такая практика не будет отвечать ценностям, следовать которым обязались Украина и ЕС», - добавил Фюле, сообщает УНИАН.

Напомним, в течение и, особенно, в конце прошлого года Генпрокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел против членов правительства Юлии Тимошенко и против нее самой. Несколько представителей предыдущего правительства сейчас содержатся под стражей в СИЗО.