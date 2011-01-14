Тягнибок рассказал, как его партия может договариваться

Партия «Свобода» разрушила миф о том, что не сможет ни с кем договориться. Об этом заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в эфире 5 канала.

«Свобода» как националистическая сила постоянно имела определенные преграды относительно возможности реализации своей программы», - отметил он.

«Мы прорвали информационную блокаду. Сумели побороть несколько мифов, что «Свобода» является региональной партией, что «Свобода» не имеет кадров», - рассказал Тягнибок.

Кроме того, по словам политика, партия показала свою способность и умение работать с людьми.

«Даже уже после выборов, мы показали свое умение договариваться, ведь должности председателей областных советов мы получили в тех областях, где у нас нет большинства, но есть крупнейшие фракции», - уточнил Тянибок.

В частности, он рассказал, что в Ивано-Франковской области «Свобода» получила лишь 18 депутатов, но за Александра Сыча, представителя «Свободы», проголосовало 68 депутатов.

«То есть мы уничтожили миф о том, что «Свобода», придя к власти, имея какие-то рычаги властного воздействия, не сможет ни с кем договориться, мы сумели договориться на местах с представителями так называемых национально-демократических сил», - уточнил Тягнибок.