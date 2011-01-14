Томенко: Янукович это не власть, Янукович над властью

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко считает, что появление ряда вето Президента на принятые Верховной Радой законы опровергает тезис о монолитности сотрудничества Президента, правительства и парламента.

Как сообщает пресс-служба замглавы ВРУ, поясняя, почему, по его мнению, Президент ветировал ряд законов, принятых парламентом, Томенко назвал три причины такого поступка.

Первой причиной он считает то, что Администрация Президента и команда, которая работает непосредственно с Президентом на Банковой, пытаются позиционировать Виктора Януковича не как представителя власти. «Янукович это не власть, Янукович над властью, поэтому он время от времени должен быть категорически против того, что предлагают институты власти, которые он сформировал», - сказал замглавы парламента, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Вторая проблема, считает Томенко, это конфликт интересов внутри власти между разными финансовыми и региональными группами. В частности, в том, как действовать в системе управления бизнесовыми проектами. Поэтому был заветирован ряд законов, которые касаются энергетической сферы и рынка агропромышленной продукции. «И третья проблема, так называемая законодательная поспешность, которую применяет правительство и парламентское большинство, внося законопроекты», - указал вице-спикер.