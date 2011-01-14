Данилишин еще находится под стражей

Чехия официально подтвердила предоставление убежища экс-министру экономики Украины. Об этом сообщает Чешское информагентство ЧТК со ссылкой на директора Департамента по делам беженцев и миграционной политики МВД Чехии Томаша Гайшмана.

«Министерство внутренних дел Чехии решило предоставить ему (Данилишину) политическое убежище. Официальное решение принято», - сообщил ЧТК директор профильного департамента страны, информирует Сегодня.

Однако Данилишин все еще находится под стражей.

По словам пресс-секретаря Пражского городского суда, решение об освобождении из-под стражи Данилишина должна теперь принять прокуратура.

Напомним, Богдан Данилишин работал в правительстве Юлии Тимошенко с 2007 по 2010 годы. Он лишился должности после президентских выборов, на которых победил Виктор Янукович, и формирования нового кабинета министров.