Лавров объяснил слова Путина о роли Украины в войне

Россия считала и считает победу в Великой Отечественной войне общей победой народов Советского Союза, в том числе и украинцев. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Зеркало недели.

«Что касается вопроса о победе в Великой Отечественной войне, то, я думаю, что ни у кого нет никаких сомнений, что российское руководство, Президент России, правительство России и все другие члены руководства РФ и весь российский народ исходит из того, что эта была общая победа народов Советского Союза. Так записано во всех наших документах, так оно и есть на самом деле. И никаких иных подходов российского руководства не существует. Все остальное - это попытки искать какую-то сенсацию там, где ее просто нет», - отметил Лавров.

Напомним, 16 декабря во время общения с россиянами в прямом эфире Владимир Путин заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.