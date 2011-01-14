На суд по делу Лозинского привезут маму погибшего Олийныка

Следующий суд по делу бывшего нардепа-бютовца Виктора Лозинского состоится утром 17 января. Как сообщила судья Неля Ластовка, сейчас принимаются меры, чтобы на следующее заседание прибыла потерпевшая Любовь Олийнык — 82-летняя мать погибшего Валерия. До этого она ни разу не присутствовала на суде по этому делу, очевидно, в силу своего возраста и состояния здоровья.

Если она приедет на заседание, то суд, помимо основных вопросов к ней, очевидно, уточнит, какие требования она выдвигает и действительно ли является автором искового заявления, которое было на днях получено судом по почте. Его суд не зачитывал. Ранее была информация о том, что пенсионерка требует с Лозинского, Ковальского и Горбенко 10 млн гривен за моральный ущерб, сообщает Сегодня.

Адвокат Лозинского Виктор Грицюк с самого начала процесса ставит под сомнение подлинность подписи Любови Олийнык в иске, а сам Лозинский тем временем практически на каждом заседании утверждает, что старушка может рассказать лучше других о личности погибшего, его пристрастиях и психическом здоровье. Лозинский подчеркивает, что умерший Олийнык якобы был наркоманом.