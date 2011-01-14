У президента Аргентины украли деньги

Злоумышленники на мотоцикле ограбили сотрудника аппарата президента Аргентины Кристины Киршнер, когда тот перевозил деньги для оплаты транспортных расходов во время ближневосточного турне главы государства. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел на северо-востоке Буэнос-Айреса около 16:00 среды, 12 января, когда 44-летний сотрудник подразделения, координирующего зарубежные поездки президента, возвращался домой. Один из нападавших приставил пистолет к голове потерпевшего и отнял сумку с деньгами, второй поджидал сообщника на мотоцикле.

Всего в результате вооруженного грабежа было похищено 68 тысяч долларов и 17 тысяч евро (более 360 тысяч песо). Деньги предназначались для выплат экипажу президентского самолета и других транспортных расходов. Сотрудник аппарата Киршнер обналичил средства в казначействе и был доставлен домой на служебном автомобиле в сопровождении охранника, отмечает издание La Nation.

Ближневосточное турне Киршнер должно было начаться 13 января. Президент Аргентины планирует посетить Кувейт, Катар, а также Турцию