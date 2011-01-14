Тягнибок: «Свобода» не будет заигрывать с властью

ВО «Свобода» никогда не будет заигрывать с властью. Об этом лидер ВО партии Олег Тягнибок заявил в интервью «5 каналу».

«На недавнем съезде нашей организации, я подчеркивал, что каждый должен учиться, каждый должен самосовершенствоваться. Но это не значит, что мы будем заигрывать с властью», - сказал политик.

«Свобода», наоборот, в отличие от других политических сил, которые декларируют себя как оппозиционные, предпринимает конкретные шаги. Вы не приведете мне примера, что представители «Свободы» в любых районных, областных или местных Советах пошли на сближение с Партией регионов, голосовали за их представителей, поддерживают политические инициативы - такого нет », - подчеркнул Тягнибок.