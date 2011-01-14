Тягнибок заявляет, что «Свобода» вышла из политического «гетто»

Результат местных выборов 2010 года свидетельствует о том, что ВО «Свобода» вышла из так называемого политического «гетто» и доказала, что она является всеукраинской политической силой.

Об этом заявил лидер партии Олег Тягнибок в интервью «5 каналу».

«Результаты местных выборов 2010 года для «Свободы» - являются успехом. Результаты прошедших выборов 2006 года были гораздо скромнее, мы имели фракцию только во Львовском облсовете», - рассказал Тягнибок.

«Теперь наше представительство кроме Галичины есть еще на Волыни, Ровенщине, Хмельничине, в Черновицкой области, ну и очень важно, что и в Киевском областном совете. Мы тем самым показали, что вышли из какого-то определенного политического «гетто», в которое нас постоянно пытались забрасывать наши политические оппоненты», - подчеркнул лидер политсилы.