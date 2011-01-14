Парламент Казахстана принял поправки по продлению полномочий Назарбаева

Парламент Казахстана сегодня, 14 января, одобрил поправки в Конституцию, позволяющие продлить полномочия президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года путем проведения референдума, передает РИА Новости.

«За это решение проголосовали 44 из 44 сенаторов, 106 из 106 мажилисмена (депутаты нижней палаты парламента - ред.)», - огласил решение парламента спикер мажилиса Урал Мухамеджанов.

Отметим, действующий президент Казахстана 70-летний Нурсултан Назарбаев находится у власти более 20 лет. В 2012 году должны были пройти очередные выборы президента Казахстана, на которых Назарбаев планировал выдвинуть свою кандидатуру.