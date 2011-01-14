Закон об информации позволяет посещать заседания местных советов – эксперт

Принятие парламентом Закона «О доступе к публичной информации» является победой общественности, поскольку общество отныне имеет право требовать от власти предоставления информации, касающейся распределения бюджетных средств, и, так называемых, публичных финансов p>

Об этом сообщила исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар в эфире телеканала ТВi p>

«Предыдущий закон нам не давал возможности получить информацию от органов местного самоуправления. Теперь можно спрашивать органы местного самоуправления, куда они распределяют бюджеты», – отметила журналист p>

Вместе с тем Сюмар отметила, что быстрых кардинальных изменений от принятия закона общественности ожидать не стоит p>

«Закон вступает в силу через три месяца после подписания Президентом», – сказала эксперт p>

По ее словам, данный закон предоставляет гражданам право осуществлять непосредственный контроль за работой органов местного самоуправления p>

«На уровне органов местного самоуправления, я хочу, чтобы люди знали, что согласно этому документу они имеют право присутствовать на заседаниях», – подчеркивает Сюмар p>

Напомним, накануне Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О доступе к публичной информации» p>