В Японии сформировано новое правительство (ВИДЕО)

Премьер-министр Японии Наото Кан сформировал и объявил новое правительство, призванное оживить экономику страны, помочь провести необходимые реформы и либерализовать торговлю, передает Би-би-си.
На ключевой пост министра экономики назначен экс-министр финансов, сторонник жесткой бюджетной политики Каору Есано.
На пост нового генерального секретаря правительства назначен Юкио Эдано.
11 министров из прежнего состава кабинета сохранили свои посты.
Как сообщалось ранее, кабинет министров Японии в полном составе подал в отставку.