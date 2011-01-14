Под прицелом у милиции уже 100 участников «налогового» Майдана

Правоохранительные органы активизировали действия по отношению к активным участникам «налогового» Майдана. С определенной периодичностью на допросы вызывают свыше 100 участников акции протеста. Об этом заявил координатор «налогового» Майдана Александр Данилюк, пишет «Газета по-киевски».

«Это настоящие репрессии и ничего общего с правосудием они не имеют», - отметил Данилюк.

По его словам, уголовные дела, в частности, возбуждены по факту перекрытия транспортных путей и дорог, умышленного уничтожение или повреждение имущества и повреждение автомобиля. Так, по его данным, в четверг на допрос был вызван Роман Федчук. Продержав больше шести часов, милиция отпустила Романа на подписку о невыезде.

Позже Федчук сообщил, что сотрудники милиции пришли к нему домой рано утром и увезли «прямо из постели». Его задержали по части 1 статьи 194 «умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупных размерах»,ему грозит или штраф, или до четырех лет тюрьмы. Вероятно, дело связано с повреждением плитки на площади.

«На завтра уже меня вызывают», - сказал Данилюк, уточнив, что следователь даже не счел нужным сообщить, по какому делу его вызывают и в качестве кого: еще свидетеля или уже обвиняемого.

Очередным свидетельством того, что власть развязала настоящий террор против активистов «налогового» Майдана, Данилюк считает и задержание членов всеукраинского объединения «Тризуб».

«Все те ребята, кто был активным участником, кто охранял палаточный городок, кто был координатором протестных акций – все задержаны», - подчеркнул Данилюк.

В связи с этим единственный способ остановить репрессии предприниматели видят проведении акции протеста 17 января под стенами Администрации президента.

Напомним, 6 января против коменданта палаточного городка «Налоговый Майдан» Олега Ахтырского возбуждено уголовное дело и взята подписка о невыезде.