За полгода электоральный рейтинг Путина снизился на 6% - опрос

31% россиян проголосовали бы на выборах президента за Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса «Левада-Центра», передает Би-би-си.

Отметим, в июне 2010 года 37% респондентов ответили, что выбрали бы Путина. Тогда же 21% респондентов проголосовали бы за Дмитрия Медведева.

Как отмечают в «Левада-центре», результаты по Москве отличаются от данных в целом по России. Так, за Владимира Путина, по последним данным, голоса отдали бы 16% москвичей (по России – 31%). За Дмитрия Медведева проголосовали бы 27% москвичей (по России – 21%).