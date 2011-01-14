Беларусь начала публиковать материалы о событиях 19 декабря

Газета «Советская Белоруссия» - печатный орган администрации президента - начала серию публикаций под названием «За кулисами заговора» на основе рассекреченных документов о событиях 19 декабря, передает Би-би-си.

Как пишет издание, западные страны планировали «свергнуть законную власть и навязать обществу свое понимание «демократии».

Напомним, в день выборов президента Белоруссии, 19 декабря, во время протестной акции оппозиции были задержаны сотни человек - 22-м из них, по данным МВД, предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.