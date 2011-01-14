«Наша Украина» просит ГПУ привлечь к ответственности тех, кто сократил Гимн

Депутаты Верховной Рады от «Нашей Украины» Зиновий Шкутяк, Лилия Григорович, Николай Кульчинский, Тарас Стецькив и Юрий Ключковский просят Генпрокуратуру найти и привлечь к ответственности виновных в изменении текста Гимна Украины во время празднования Нового года на Майдане Независимости в Киеве.

Об этом говорится в депутатском запросе, который представители НУ направили в ГПУ, сообщили в пресс-службе политсилы.

Депутаты напомнили, что в прозвучавшем в новогоднюю ночь Гимне из первого куплета не прозвучали 2 строчки: «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

«Очевидно, что 1 января 2011 года было совершено глумление над одним из символов независимой Украины, нанесшее моральный ущерб миллионам украинцев, как в Украине, так и за рубежом, встречавшим Новый год по киевскому времени и имевшим возможность видеть осквернение Государственного Гимна», - говорится в заявлении.

Депутаты уверены, что пренебрежительное отношение к Государственному Гимну вредит международному имиджу Украины и ее авторитету.