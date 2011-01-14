Задержание активистов Майдана-2 является обоснованным – Могилев

Задержание и возбуждение уголовных дел против трех активистов акций протеста против Налогового кодекса на Майдане Независимости, является обоснованным.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады глава МВД Анатолий Могилев в ходе Часа вопросов к правительству, передает РБК-Украина.

По словам министра, в Украине разрешается делать все, что прямо не запрещено законодательством, а, поскольку арестованные уже не раз привлекались к уголовной ответственности, и своими действиями (повреждение плитки) нанесли многотысячные убытки государству, было принято решение об аресте и заведении уголовных дел