Ивано-Франковские депутаты сегодня пойдут к Бандере

Депутаты Ивано-Франковского областного совета сегодня, 14 января, намерены провести сессию на Европейской площади возле Мемориального комплекса Степану Бандеры, пишет ZAXID.NET.

На заседании будет рассматриваться единственный вопрос - обращение к руководству государства относительно отмены президентского указа о присвоении звания Героя Украины Бандере.

На сессию приглашены представители духовенства и общественных организаций, чиновники облгосадминистрации, политики, нардепы, руководители правоохранительных и судебных органов и общественность.

Председатель облсовета Александр Сыч убежден: решение суда, которым Степана Бандеру лишили звания Героя Украины - несправедливо.

Напомним, 13 января выездную сессию возле памятника Степану Бандере провели депутаты Львовского областного совета.