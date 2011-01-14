В 2010 году милиционеры на 15% меньше попадали в ЧС - Могилев

В течение 2010 года количество чрезвычайных происшествий, связанных с личным составом подразделений внутренних дел, уменьшилось на 15% по сравнению с 2009 годом.

Как передает УНИАН, об этом глава МВД Анатолий Могилев заявил сегодня в ходе Часа вопросов к правительству.

Он также добавил, что на 15% уменьшилось количество уголовных дел, возбужденных в отношении работников милиции.

В то же время, по словам министра, даже такое положение дел не удовлетворяет.

«Именно поэтому мы начали реформирование МВД. Его целью является оптимизация работы аппаратов, введение новых подходов к оценке деятельности, улучшение финансового и материального обеспечения милиционеров», - сказал Могилев.