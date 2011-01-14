Европа признала, что в Украине преследуют политических оппонентов - Тимошенко

Предоставление экс-министру экономики Богдану Данилишину политического убежища в Чехии означает, что Европа признала: в Украине имеет место выборочное применение правосудия для преследования политических оппонентов власти.

Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте Тимошенко.

«Спасибо всем общественным и государственным деятелям Европейского Союза и Чехии, которые помогли защитить свободу и право на жизнь Богдана Данилишина и с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и приняли справедливое решение», - сказала лидер «Батькивщины».

По ее словам, по печальному стечению обстоятельств, сообщение о предоставлении Данилишину политического убежища в Чехии поступило в один день с информацией об утрате Украиной статуса свободной страны в ежегодном рейтинге, который составляет всемирно известная международная организация Freedom House.

«Все это вместе и является объективной оценкой европейским и мировым сообществом результатов первого года деятельности Виктора Януковича», - подчеркнула Тимошенко.