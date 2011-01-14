Могилев: В 2010 году в Украине поймали 12 «воров в законе»

В Украине в 2010 году прекращена противоправная деятельность 12 «воров в законе».

Как передает УНИАН, об этом сегодня сообщил глава МВД Анатолий Могилев в ходе Часа вопросов к правительству.

По его словам, «из них восемь отправлены за пределы государства».

Говоря о работе подразделений УБОП, Могилев отметил, что разоблачено 288 организованных преступных групп, «на скамью подсудимых направлено 10 дерзких банд и 13 преступных организаций», а потерпевшим возмещено около 300 млн грн убытков.

Министр также сообщил, что в сфере противодействия разворовыванию бюджетных средств разоблачено 19 организованных преступных групп.