«Народная самооборона» начала сбор подписей за освобождение Луценко

«Народная самооборона» призывает всех небезразличных отдать голос в защиту Юрия Луценко и поставить подпись под требованием немедленно освободить его из-под стражи.

«Это и будет личным протестом каждого из нас против установления в Украине диктатуры бандократии. Это будет твой минимум участия в политике: публичное высказывание своего несогласия с действиями власти!», - говорится в призыве, опубликованным на сайте «Народной самообороны».

Соратники Юрия Луценко считают, что Украина с каждым днем все более стремительно скатывается в бездну тоталитаризма: «Если ты считаешь, что дело Луценко тебя не касается, вспомни слова известного немецкого борца с нацизмом Мартина Нимёллера: «В Германии они сначала пришли за коммунистами, но я не сказал ничего, потому что не был коммунистом. Потом они пришли за евреями, но я промолчал, потому что не был евреем... Потом они пришли за членами профсоюза, но я не был членом профсоюза и не сказал ничего. Потом пришли за католиками, но я, будучи протестантом, не сказал ничего. А когда они пришли за мной — за меня уже не было кому заступиться».