МВД не действует по принципу «своих не трогать» - Могилев

К ответственности за совершенные преступления МВД привлекает всех граждан независимо от их политической принадлежности.

Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил глава МВД Анатолий Могилев в ходе Часа вопросов к правительству.

По его словам, МВД не действует по принципу: «своих не трогать, а чужих трогать».

За экономические преступления в последнее время были привлеченные к ответственности представители разных политических сил, сказал министр.

«Докладываю, что в текущем году по делам проходят должностные лица местных органов и других органов: от БЮТ - 73, от Партии регионов - 115, от НУНС - 38. Есть и от коммунистов», - отметил Могилев.