Куйбида останется в Украине при любых обстоятельствах

Экс-министр регионального развития и строительства Василий Куйбида не намерен покидать Украину. Об этом он сообщил журналистам перед заседанием Апелляционного суда г. Киева, пишет «РБК-Украина».

«Я лично идентифицирую себя с этим государством, и я предпочел бы быть здесь при любых обстоятельствах. В сложившейся ситуации, мое присутствие более важно. Мой выезд из Украины был бы изменой», - заявил Куйбида.

Напомним, 13 декабря Шевченковский районный суд Киева закрыл дело по обвинению бывшего министра регионального развития и строительства, заместителя председателя партии Народный Рух Украины Василия Куйбиды в коррупции при назначении без конкурса начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля в Ровенской области.