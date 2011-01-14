В МВД составлен портрет вероятного убийцы Коробчинского – Могилев

Раскрытие убийства лидера ПППУ в Одессе Александра Коробчинского находится на контроле руководства МВД, и уже составлен портрет вероятного преступника и выяснены его приметы.

Как передает УНИАН, об этом сегодня заявил глава МВД Анатолий Могилев.

По его словам, у Коробчинского с 2007 года постоянно возникали конфликты с партнерами по бизнесу.

Так, отметил министр, в июле 2008 года Коробчинский во время совещания в офисе нанес председателю правления одного из предприятий повреждения бейсбольной битой.

Также МВД отрабатывается ряд версий относительно убийства Коробчинского, но, в первую очередь отрабатывается версия, связанная с его коммерческой деятельностью.

Напомним, 5 января в Одессе неизвестный застрелил бизнесмена и политика Александра Коробчинского.