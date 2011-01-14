Милиция не преследует журналистов - глава МВД

Глава МВД Анатолий Могилев заявляет, что милиция не преследует журналистов.

Об этом он сказал сегодня во время Часа вопросов к правительству, передает УНИАН.

На вопрос нардепа Владимира Яворивского о преследовании писательницы Марии Матиос министр ответил, что ни о каких преследованиях речи не идет.

По его словам, прокуратура «направила бумагу» в милицию, чтобы опросить писательницу, поскольку один из народных депутатов написал жалобу о том, что Матиос «оскорбила его».

«Он подал заявление в прокуратуру, а прокуратура направила нам бумагу опросить», - рассказал министр.

Матиос не была допрошена, поскольку ее не нашли по адресу, где она якобы прописана, добавил Могилев.

«Какие тут преследования», - сказал он.

«Это вы, так сказать, раздуваете мыльный пузырь из ничего», - добавил министр.

На вопрос о преследовании журналистки Елены Белозерской, глава МВД ответил, что о преследовании также речь не идет, а ее просто опрашивают, поскольку на ее блоге в Интернете появились материалы, «в которых показывают, как бутылками со смесью забрасывают, в том числе жилые помещения».