Янукович требует от Азарова глаз не спускать с государственных финансов

Президент Виктор Янукович требует от премьера Николая Азарова обеспечить эффективный контроль над использованием государственных финансов.

Об этом он заявил сегодня во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам, передает УНИАН.

Глава государства подчеркнул, что ответственность за эффективное использование госфинансов возложена на чиновников всех уровней.

«Поэтому, Николай Янович, я неоднократно говорил о том, что когда мы постфактум разбираемся в нарушениях, которые были в системе бюджетной - это выглядит так, что мы не контролируем своевременно этот процесс», - сказал Янукович.

«Нам нужно делать упреждающие действия: контролировать на протяжении финансового года, не тогда, когда украли уже средства, а затем мы их ищем, как, на примере прошлого года, за границей, вытаскиваем, и не всегда нам это удается, а иногда это годами продолжается», - добавил он, обращаясь к премьер-министру.

По словам Януковича, «можно привести много примеров того, сколько за годы независимости было выведено из Украины средств, и не возвращено государству».