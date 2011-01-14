Януковичу не терпится завершить земельную реформу

Президент Виктор Янукович настаивает на продолжении и скорейшем завершении земельной реформы в Украине.

Как передает УНИАН, об этом он заявил во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Киеве.

Говоря о приоритетных заданиях власти на 2011 год, Янукович отметил, что актуальным является активное продолжение и скорейшее завершение земельной реформы в государстве.

«Я знаю, что на этой реформе политики много будут играть. Это очень чувствительный вопрос. Но нам нужно к нему подходить спокойно, осторожно, взвешенно. И сегодня есть большая часть людей, которые хорошо понимают, что это нужно делать», - сказал Президент.