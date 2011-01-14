Рада запретила продавать «Одесскую киностудию»

Верховная Рада Украины приостановила приватизацию пакета акций, принадлежащих государству в уставном фонде закрытого акционерного общества «Одесская киностудия». Соответствующее постановление, инициированное председателем ВР Владимиром Литвином, поддержали 354 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет «РБК-Украина».

Принятый документ имеет целью не допустить приватизацию пакета акций, принадлежащих государству в уставном фонде закрытого акционерного общества «Одесская киностудия», в условиях экономического кризиса, сохранить целостный имущественный комплекс киностудии, а также не допустить его перепрофилирования и сохранить условия для восстановления украинского киноискусства.