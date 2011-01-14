Янукович посоветовал не надеяться на чудо в 2011 году

Президент Виктор Янукович признает, что 2011 год будет сложным в социально-экономическом измерении для страны.

Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

«Должны учесть, что этот год будет очень сложным в социально-экономическом измерении. То есть, нам не надо надеяться, что будет какое-то чудо. Нам его не надо ожидать», - сказал Президент.

Глава государства также подчеркнул, что осознает, в каких сложных социально-экономических условиях начался путь реформ.

«И 11-й год - он не будет для нас простым», - отметил Янукович.

Поэтому, по его словам, необходимо рассчитывать на собственные силы.