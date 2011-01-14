Карпачева: Украина – третья в СЕ по количеству осужденных

Украина занимает одно из первых мест среди стран - членов Совета Европы по количеству осужденных к лишению свободы. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила уполномоченный по правам человека Нина Карпачева во время ежегодного доклада о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине, пишет «РБК-Украина».

По данным Карпачевой, эта цифра составляет 152 тыс. человек, или 336 человек на 100 тыс. населения.

«Украина занимает третье место после России и Грузии по количеству осужденных лиц», - отметила она.

Карпачева заявила, что в 2010 г. в Украине количество людей, осужденных к лишению свободы, составило 60 тыс. человек.