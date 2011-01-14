Политиканы и популисты мешают проведению реформ в Украине - Янукович

Президент Виктор Янукович заявляет, что политиканы, популисты и демагоги препятствуют построению демократического общества и проведению реформ в Украине.

Об этом он заявил сегодня во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам, передает УНИАН.

Говоря об оказываемом сопротивлении проведению в Украине реформ, глава государства заметил, что «мы уже к этому привыкли».

«И формы, в которых идет противостояние, разные. Они очень часто камуфлируются под политическими разными лозунгами - мы это хорошо понимаем. И это будет продолжаться», - сказал Президент.

По его словам, «политизация, политиканство - они будут препятствием на пути реформ».

«Но мы должны подходить к этому, что мы строим демократическое общество. И чтобы мы, как говорят, под одну гребенку не давали оценки реальным демократическим процессам. Там, где они происходят в обществе, мы должны, безусловно, стремиться к тому, чтобы этим процессам ничего в стране не препятствовало», - добавил Янукович.

«Инерция, привычка жить в тени, политический популизм, пустая демагогия - это настоящий тормоз преобразований», - подчеркнул он.