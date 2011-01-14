Рада объяснила, кто такие «близкие родственники»

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно понятия термина «близкие родственники». Соответствующий проект закона, инициированный народный депутатом от Партии регионов Юрием Мирошниченко, поддержали 337 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, пишет «РБК-Украина».

С целью обеспечения одинакового понимания и применения термина «близкие родственники» во всех стадиях уголовного судопроизводства и обеспечения равенства процессуальных прав мужа и жены, внесено изменение в пункт 11 статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Украины, которой дополняется перечень лиц, относящихся к «близких родственников».

Согласно закону, «близкие родственники» - это родители, жена, муж, дети, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки.