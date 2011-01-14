В 2011 году Азарову нужно сдать три аэропорта и дорог на 18 млрд

В Украине в 2011 году нужно построить дорог на 18 млрд грн и три аэропорта.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время совещания с вице-премьерами относительно подготовки программы инвестиционной деятельности в нынешнем году, сообщили в пресс-службе Кабмина.

«2011 год для нас должен стать годом абсолютно конкретных дел. Я напомню, что мы в 2011 году должны построить дороги на 18 миллиардов гривен. Мы должны сдать в эксплуатацию, впервые за историю Украины, три крупнейших международных аэропорта», - сказал глава правительства.

Он также подчеркнул, что внимание нужно уделить не только инвестиционным проектам национального масштаба, но и местным, которые можно выполнить в течение года.