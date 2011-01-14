Суд отказался признавать Куйбиду коррупционером

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу прокуратуры Печерского района на решение Шевченковского райсуда о закрытии уголовного дела экс-министра регионального развития и строительства Василия Куйбиды, пишет «РБК-Украина».

Напомним, 13 декабря Шевченковский районный суд Киева закрыл дело по обвинению бывшего министра регионального развития и строительства, заместителя председателя партии Народный рух Украины Василия Куйбиды в коррупции при назначении без конкурса начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля в Ровенской области.