Завершение налоговой реформы Янукович возложил на совесть Азарова

Президент Виктор Янукович требует от премьер-министра Николая Азарова завершить проведение налоговой реформы и дерегуляцию ведения предпринимательской деятельности.

Как передает УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

Президент обратил внимание на неотложную необходимость завершения некоторых реформ, начало которых было положено в прошлом году.

В частности, он акцентировал внимание на завершении налоговой реформы, а также задач по дерегуляции ведения предпринимательской деятельности в Украине.

«Поэтому мое категорическое требование: завершить задание дерегуляции как безотлагательную, Николай Янович. Это на Вашей совести», - сказал Янукович, обращаясь к премьер-министру.

Как отметил глава государства, этот процесс заключается в плоскости воплощения нового Налогового кодекса.