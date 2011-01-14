Ющенко регулярно звонит Януковичу - Ванникова

Бывший президент Украины Виктор Ющенка регулярно общается со всеми влиятельными политиками в Украине. Об этом в интервью «Украине молодой» рассказала пресс-секретарь Ющенко Ирина Ванникова.

«Виктор Андреевич регулярно общается со всеми влиятельными политиками в Украине - это факт. В частности, имеет телефонные разговоры и с Виктором Януковичом. И в этом нет никакой тайны. Это нормальная вещь, диалог власти и оппозиции должен быть», - сказала Ванникова.

Она отметила, что экс-президент поддерживает контакты и со своими зарубежными коллегами

«Общается с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, экс-президентами США Биллом Клинтоном и Литвы Валдасом Адамкусом. Теплые дружественные отношения продолжаются со многими нынешними и прежними руководителями государств, с которыми вместе строили отношения, которые принесли пользу и Украине, и ее партнерам», - заявила Ванникова.

По словам пресс-секретаря, личной трагедией стала гибель президента Качиньского - он был другом Виктора Ющенко: «прорыв в отношениях двух страны стал в большой мере возможным благодаря теплым личным отношениям президентов. Гибель Качиньского - потеря не только для Польши, но и для Украины, для всей Европы».